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РИА Новости
Омская область

В Омской области открыли Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор

11:31 24.09.2019 (обновлено: 12:02 24.09.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков во вторник официально открыл Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор, резидентами которого в 2019 году стали 11 компаний Омской области и 12 представителей из Китая, сообщает облправительство.
"Бизнес-инкубатор для нашего региона – важная часть комплексной работы по выстраиванию доверительных отношений с китайской стороной. При этом конкретной целью проекта является развитие молодежного инновационного предпринимательства в наших странах. Бизнес-инкубатор – понятный и надежный канал коммуникации, поскольку поддерживается государством. Благодаря ему завязываются не только профессиональные, партнерские, но, порой, и дружеские отношения", - сказал Бурков на церемонии открытия.
Глава региона отметил, что руководители России и Китая обозначили четкий вектор развития и выразил надежду, что "благодаря активности молодежи наши народы станут еще ближе". Бурков поблагодарил Российский Союз молодежи за возможность участия в этом федеральном проекте.
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"В перспективе мы ставим перед собой задачу сделать Омскую область крупным логистическим центром взаимоотношений России и Китая. У региона удачное географическое положение, располагаем мы и необходимым ресурсным потенциалом. По итогам прошлого года наш взаимный товарооборот с КНР увеличился в 1,5 раза. Китай занимает вторую позицию среди 94 стран – торговых партнеров региона", - подчеркнул он, отметив синхронность роста – в три раза за последние три года – и объемов импорта, и объемов экспорта.
"Для нас большая честь быть в Омске. Омск – это прекрасный город. Мы уже побывали здесь во многих местах и ощутили мудрость, красоту и трудолюбие людей, живущих в России. Сегодня в проекте с обеих сторон участвует 24 города. Это 300 человек. И мы все вместе сможем внести свою лепту в китайско-российские отношения", - отметил в свою очередь руководитель китайской делегации Ли Сипэн.
С 2017 года Омская область участвует в международном проекте Российско-Китайский бизнес-инкубатор. Он реализуется в рамках всероссийского молодежного проекта "Российско-Китайское сотрудничество", направлен на активизацию деятельности в сфере предпринимательства в России и Китая.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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Омская областьАлександр БурковОмская областьКитайРоссияЭкономика
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