В Омской области открыли Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор

"Для нас большая честь быть в Омске. Омск – это прекрасный город. Мы уже побывали здесь во многих местах и ощутили мудрость, красоту и трудолюбие людей, живущих в России. Сегодня в проекте с обеих сторон участвует 24 города. Это 300 человек. И мы все вместе сможем внести свою лепту в китайско-российские отношения", - отметил в свою очередь руководитель китайской делегации Ли Сипэн.