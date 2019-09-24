Полицейские пресекли канал поставок наркотиков из Марий Эл в Подмосковье

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работу преступного сообщества, которое занималось производством синтетических наркотиков в республике Марий Эл и продавало их в Московской области, пресекли полицейские в ходе спецоперации, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
"Пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого осуществляли изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков на территории московского региона и республики Марий Эл", - рассказал министр на заседании государственного антинаркотического комитета.
Предполагаемый лидер преступной группировки организовал на территории Марий Эл подпольную лабораторию, в которой его сообщник занимался производством синтетических наркотиков. В Московскую область наркотики перевозили крупными партиями.
"В результате крупномасштабной операции на территории Московской области и республики Марий Эл задержан 21 подозреваемый, в том числе организатор преступного сообщества, активные участники, курьеры, лица, которые изготавливали наркотики, а также розничные сбытчики", - рассказал министр.
Все подозреваемые сейчас заключены под стражу, расследование дела продолжается.