Полицейские пресекли канал поставок наркотиков из Марий Эл в Подмосковье

"В результате крупномасштабной операции на территории Московской области и республики Марий Эл задержан 21 подозреваемый, в том числе организатор преступного сообщества, активные участники, курьеры, лица, которые изготавливали наркотики, а также розничные сбытчики", - рассказал министр.