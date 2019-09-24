В Одноклассниках появилась функция размытия фона во время видеозвонка

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Одноклассники" на Android и iOS получили возможность размывать фон во время видеозвонка. В основе технологии – алгоритмы машинного обучения и нейросети, разработанные внутри соцсети.
Новую функцию можно включить во время видеозвонка, через кнопку в настройках одним кликом, и при необходимости отключить этим же способом. Размытие фона доступно как во время групповых видеозвонков, так и во время звонков один на один.
Функция размытия фона позволит нашим пользователя скрыть детали окружающего пространства, например, при собеседовании, видеоуроках с преподавателем, а также в ситуациях, когда ничто не должно отвлекать от разговора. Мы продолжим совершенствовать наши алгоритмы машинного обучения и радовать пользователей новыми AI возможностями в видеозвонках
Ранее в 2018 году ОК перезапустили платформу голосовых и видеозвонков под управлением искусственного интеллекта. Динамически обучающаяся нейросеть позволяет улучшить качество картинки и звука: с каждым новым совершенным звонком в ОК технология переобучается. Кроме того, пользователи ОК могут создавать в голосовых и видеозвонках групповые конференции до 100 человек и общаться, "надев" на себя маски дополненной реальности.