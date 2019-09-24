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РИА Новости

В Одноклассниках появилась функция размытия фона во время видеозвонка

10:55 24.09.2019
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© Пресс-служба ОдноклассниковВидеозвонки в "Одноклассниках"
Видеозвонки в Одноклассниках
© Пресс-служба Одноклассников
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Одноклассники" на Android и iOS получили возможность размывать фон во время видеозвонка. В основе технологии – алгоритмы машинного обучения и нейросети, разработанные внутри соцсети.
Новую функцию можно включить во время видеозвонка, через кнопку в настройках одним кликом, и при необходимости отключить этим же способом. Размытие фона доступно как во время групповых видеозвонков, так и во время звонков один на один.

Функция размытия фона позволит нашим пользователя скрыть детали окружающего пространства, например, при собеседовании, видеоуроках с преподавателем, а также в ситуациях, когда ничто не должно отвлекать от разговора. Мы продолжим совершенствовать наши алгоритмы машинного обучения и радовать пользователей новыми AI возможностями в видеозвонках

Марина Краснова
заместитель руководителя социальной сети Одноклассники
Ранее в 2018 году ОК перезапустили платформу голосовых и видеозвонков под управлением искусственного интеллекта. Динамически обучающаяся нейросеть позволяет улучшить качество картинки и звука: с каждым новым совершенным звонком в ОК технология переобучается. Кроме того, пользователи ОК могут создавать в голосовых и видеозвонках групповые конференции до 100 человек и общаться, "надев" на себя маски дополненной реальности.
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