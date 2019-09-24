ВСУ укрепляют позиции на участке отвода сил у Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют свои позиции в районе участка разведения сил вблизи Петровского в Донбассе, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе со стороны украинских силовиков. В результате обстрелов в понедельник в селе Коминтерново была ранена женщина.
"Противник продолжает скрытное укрепление позиций на участке разведения сил и средств №3. Так, в районе Богдановки, в лесопосадке "зоны безопасности" отмечено скрытное размещение двух БТР-70 вооруженных формирований Украины, а на участке между Богдановкой и Викторовкой отмечена установка противником дополнительных противотанковых мин", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, при попытке наблюдателей ОБСЕ зафиксировать эти нарушения, украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия в сторону БПЛА миссии.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.