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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

РЖД отправили в Китай первый "агроэкспресс" с российской мукой

10:44 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТоварные вагоны на ЖД путях
Товарные вагоны на ЖД путях
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". АО "РЖД Логистика" отправило первый контейнерный поезд с агропродукцией в рамках подписанного на Восточном экономическом форумн соглашения с АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и ООО "ФВК Север" о развитии "агроэкспрессов" в Китай.
Поезд с 41 контейнером отправился из терминально-логистического центра на станции Ворсино (Калужская обл., владелец "ФВК Север"). Он проследует через Монголию, пройдя погранпереходы Наушки и Замын-Ууд, доставит в китайский город Тяньцзинь пшеничную муку высшего сорта "Рязаночка".
Как ожидается, общее время перевозки составит около 16 суток.
Покупателем выступил китайский дистрибьютер Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd, с которым российский производитель заключил десятилетний контракт. График поставок расписан до 2029 года. В текущем году агрохолдинг планирует отправить в Китай 10 тысяч тонн продукции, в следующем - выйти на показатель в 80 тысяч тонн, а с 2022 года - более 100 тысяч тонн муки ежегодно.
Деловой район Пекина Гомао
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Россия-Китай: ГлавноеРЖДКитайРоссия
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