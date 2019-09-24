РЖД отправили в Китай первый "агроэкспресс" с российской мукой

. АО "РЖД Логистика" отправило первый контейнерный поезд с агропродукцией в рамках подписанного на Восточном экономическом форумн соглашения с АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и ООО "ФВК Север" о развитии "агроэкспрессов" в Китай.

Поезд с 41 контейнером отправился из терминально-логистического центра на станции Ворсино (Калужская обл., владелец "ФВК Север"). Он проследует через Монголию, пройдя погранпереходы Наушки и Замын-Ууд, доставит в китайский город Тяньцзинь пшеничную муку высшего сорта "Рязаночка".

Покупателем выступил китайский дистрибьютер Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd, с которым российский производитель заключил десятилетний контракт. График поставок расписан до 2029 года. В текущем году агрохолдинг планирует отправить в Китай 10 тысяч тонн продукции, в следующем - выйти на показатель в 80 тысяч тонн, а с 2022 года - более 100 тысяч тонн муки ежегодно.