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РИА Новости

Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош после отказа пересадить знакомого

10:42 24.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ салоне самолета бизнес-класса
В салоне самолета бизнес-класса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В салоне самолета бизнес-класса. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пассажир из бизнес-класса на рейсе "Аэрофлота", который летел в понедельник из Самары в Москву, требовал от бортпроводников пересадить его знакомого из эконом-класса, нецензурно бранился, когда ему отказали, а на письменное предупреждение от экипажа "отреагировал агрессией", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее ряд СМИ сообщили, что на рейсе "Аэрофлота" из Самары в Москву произошла драка.
"На рейсе "Аэрофлота" SU1213, следовавшем из Самары в Москву, 23 сентября произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением одного из пассажиров", - заявили в пресс-службе авиакомпании во вторник.
Там рассказали, что пассажир грубо нарушил правила поведения на борту воздушного судна.
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"Во время взлета пассажир бизнес-класса с внешними признаками алкогольного опьянения встал со своего места и потребовал от бортпроводников пересадить из эконом-класса в бизнес его знакомого. На отказ в просьбе он отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой. Законное требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался. Пассажиру было вручено письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией", - сообщили в пресс-службе.
По прибытии в аэропорт "Шереметьево" пассажир был передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.
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