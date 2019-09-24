Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош после отказа пересадить знакомого

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пассажир из бизнес-класса на рейсе "Аэрофлота", который летел в понедельник из Самары в Москву, требовал от бортпроводников пересадить его знакомого из эконом-класса, нецензурно бранился, когда ему отказали, а на письменное предупреждение от экипажа "отреагировал агрессией", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее ряд СМИ сообщили, что на рейсе "Аэрофлота" из Самары в Москву произошла драка.

"На рейсе "Аэрофлота" SU1213, следовавшем из Самары в Москву, 23 сентября произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением одного из пассажиров", - заявили в пресс-службе авиакомпании во вторник.

Там рассказали, что пассажир грубо нарушил правила поведения на борту воздушного судна.

"Во время взлета пассажир бизнес-класса с внешними признаками алкогольного опьянения встал со своего места и потребовал от бортпроводников пересадить из эконом-класса в бизнес его знакомого. На отказ в просьбе он отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой. Законное требование бортпроводников занять свое место пассажир выполнять отказался. Пассажиру было вручено письменное предупреждение, на которое он отреагировал агрессией", - сообщили в пресс-службе.