В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – восемь, Латакия – шесть, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Латакия – четыре, Хама – семь, Алеппо – один", - говорится в сообщении.