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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:26 24.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 33 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Алеппо – восемь, Латакия – шесть, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Латакия – четыре, Хама – семь, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Танки турецкой армии
09:56Война в Сирии
Турция и США проводят второе патрулирование зоны безопасности в Сирии
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
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