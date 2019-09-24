Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:46Z
https://ria.ru/20190924/1559030615.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации в Йемене и регионе

10:22 24.09.2019 (обновлено: 11:46 24.09.2019)
7
25 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Йемен: как будет развиваться ситуация после атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы".
Участники:
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- доцент Департамента востоковедения и африканистики филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид ИСАЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА.

После сентябрьской атаки на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, ситуация в регионе значительно обострилась. Вашингтон и Эр-Рияд заявили о причастности к атакам Ирана, а 20 сентября арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Йемена. Как эти события повлияют на расстановку сил внутри Йемена? К каким последствиям может привести усиление давления на Иран? Насколько вероятно возникновение нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА
Новости
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Лента
новостей
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния