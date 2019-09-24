Пресс-конференция о ситуации в Йемене и регионе

Участники:
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- доцент Департамента востоковедения и африканистики филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид ИСАЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА.
После сентябрьской атаки на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, ситуация в регионе значительно обострилась. Вашингтон и Эр-Рияд заявили о причастности к атакам Ирана, а 20 сентября арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Йемена. Как эти события повлияют на расстановку сил внутри Йемена? К каким последствиям может привести усиление давления на Иран? Насколько вероятно возникновение нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке?
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- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО;
- доцент Департамента востоковедения и африканистики филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид ИСАЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА.
После сентябрьской атаки на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, ситуация в регионе значительно обострилась. Вашингтон и Эр-Рияд заявили о причастности к атакам Ирана, а 20 сентября арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Йемена. Как эти события повлияют на расстановку сил внутри Йемена? К каким последствиям может привести усиление давления на Иран? Насколько вероятно возникновение нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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