Пресс-конференция о ситуации в Йемене и регионе

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25 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Йемен: как будет развиваться ситуация после атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы".