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РИА Новости

На Камчатке сотрудники БТИ решили остановить голодовку

10:17 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВиды города Петропавловск-Камчатский
Виды города Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники Камчатского бюро технической инвентаризации (БТИ), которые накануне объявили голодовку, после встречи с губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным решили остановить акцию протеста, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Встреча прошла во вторник.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
29 апреля, 14:21РИА Новости
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
"После встречи голодовку решено остановить", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.
В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что организована проверка в связи с голодовкой. В правительстве Камчатки агентству рассказали, что в 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ", из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия. Оставшимся сотрудникам власти гарантировали все положенные при сокращении выплаты и содействие в трудоустройстве.
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