На Камчатке сотрудники БТИ решили остановить голодовку

Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.

В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что организована проверка в связи с голодовкой. В правительстве Камчатки агентству рассказали, что в 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ", из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия. Оставшимся сотрудникам власти гарантировали все положенные при сокращении выплаты и содействие в трудоустройстве.