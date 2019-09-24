На Камчатке сотрудники БТИ решили остановить голодовку

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники Камчатского бюро технической инвентаризации (БТИ), которые накануне объявили голодовку, после встречи с губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным решили остановить акцию протеста, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Встреча прошла во вторник.
"После встречи голодовку решено остановить", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ" объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.
В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что организована проверка в связи с голодовкой. В правительстве Камчатки агентству рассказали, что в 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ", из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия. Оставшимся сотрудникам власти гарантировали все положенные при сокращении выплаты и содействие в трудоустройстве.