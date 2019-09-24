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РИА Новости

Курс евро опустился до 70 рублей

10:06 24.09.2019 (обновлено: 10:43 24.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийские рубли и купюра номиналом сто евро
Российские рубли и купюра номиналом сто евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские рубли и купюра номиналом сто евро. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рубль немного повышается к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов, отыгрывая пик налогового сезона в РФ, приходящегося на текущую неделю, говорят эксперты.
Евро тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,1 доллара.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 13 копеек - до 63,70 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 70,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро опускался до 70 рублей впервые с 25 июля.
Стоимость нефти утром снижается на 0,8% - до 64,24 доллара за баррель по марке Brent.
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