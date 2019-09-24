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РИА Новости

Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:54 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов в Донбассе
Осколки артиллерийских снарядов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 50 мин, также вели огонь из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 151 единица", - добавил представитель ведомства.
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