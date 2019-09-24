Циклон принесет на Камчатку ливни и штормовой ветер

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Спасатели предупредили о подходе к Камчатке циклона, который принесет в 11 районов края сильный дождь и штормовой ветер, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Двадцать пятого сентября 2019 года к берегам Камчатки подойдет циклон, под влияние которого попадут 11 районов края... Ночью в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах, на юге Мильковского муниципального района ожидается сильный дождь. Ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду, в краевом центре, на побережьях Усть-Большерецкого, Елизовского, Усть-Камчатского районов - 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Днем 25 сентября в Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском, Усть-Камчатском, Быстринском, Алеутском, Карагинском, Тигильском, Олюторском районах ожидается местами сильный дождь. В Усть-Камчатском районе сила ветра достигнет 22-27 метров в секунду, в Алеутском, Карагинском, Олюторском районах - 23-28 метров в секунду, в Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Усть-Большерецком районах - 18-23 метра в секунду.

В четверг, 26 сентября, циклон начнет ослабевать, дождь и ветер сохранятся в Усть-Камчатском, Карагинском, Алеутском и Олюторском районах.