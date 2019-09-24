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РИА Новости

Силовики впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино, заявили в ЛНР

09:17 24.09.2019 (обновлено: 10:08 24.09.2019)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаРазрушенные дома в поселке Чернухино ЛНР
Разрушенные дома в поселке Чернухино ЛНР
© РИА Новости / Олеся Потапова
Разрушенные дома в поселке Чернухино ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики впервые с 2015 года обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике населенный пункт Чернухино, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 5.00 (совпадает с мск - Прим. ред.) боевики 59 отдельной механизированной бригады… с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-миллиметровой артиллерии. Обстрел целенаправленно был осуществлён в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома", - сказал Осадчий.
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
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В Народной милиции добавили, что Чернухино не подвергалось обстрелам с февраля 2015 года. "Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется", - отметил начальник пресс-службы.
Он добавил, что сведения об обстреле поселка Чернухино приобщат к уголовному делу против командира 59 бригады украинских силовиков. "Все сведения по факту обстрела населенного пункта переданы представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ЛНР", - подчеркнул Осадчий.
Чернухино – поселок городского типа, расположенный на стыке ДНР и ЛНР. Во время Дебальцевской операции в 2015 году был в эпицентре боевых действий. В феврале 2015 года перешел под полный контроль ЛНР. Во время боевых действий население было эвакуировано, сколько человек вернулись, данных нет.
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