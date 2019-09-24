Силовики впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики впервые с 2015 года обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике населенный пункт Чернухино, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 5.00 (совпадает с мск - Прим. ред.) боевики 59 отдельной механизированной бригады… с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-миллиметровой артиллерии. Обстрел целенаправленно был осуществлён в ранние часы, пока мирные жители отдыхали дома", - сказал Осадчий.
В Народной милиции добавили, что Чернухино не подвергалось обстрелам с февраля 2015 года. "Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется", - отметил начальник пресс-службы.
Он добавил, что сведения об обстреле поселка Чернухино приобщат к уголовному делу против командира 59 бригады украинских силовиков. "Все сведения по факту обстрела населенного пункта переданы представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ЛНР", - подчеркнул Осадчий.
Чернухино – поселок городского типа, расположенный на стыке ДНР и ЛНР. Во время Дебальцевской операции в 2015 году был в эпицентре боевых действий. В феврале 2015 года перешел под полный контроль ЛНР. Во время боевых действий население было эвакуировано, сколько человек вернулись, данных нет.
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