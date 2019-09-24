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РИА Новости

В Нур-Султане 23 человека пострадали в ДТП с автобусом

08:51 24.09.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 24 сен – РИА Новости. Более 20 человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса и машины в столице Казахстана, сообщает городская полиция.
По данным полиции, ДТП произошло в Нур-Султане во второй половине дня в понедельник.
Водитель автомашины марки Howo на перекрестке не пропустил пассажирский автобус, который двигался по главной дороге.
"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса. В городскую больницу обратились 22 пассажира, после оказания медицинской помощи они были отпущены. Водитель автобуса госпитализирован", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится расследование.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17РИА Новости
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