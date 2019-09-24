В Нур-Султане 23 человека пострадали в ДТП с автобусом

АЛМА-АТА, 24 сен – РИА Новости. Более 20 человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса и машины в столице Казахстана, сообщает городская полиция.

По данным полиции, ДТП произошло в Нур-Султане во второй половине дня в понедельник.

Водитель автомашины марки Howo на перекрестке не пропустил пассажирский автобус, который двигался по главной дороге.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса. В городскую больницу обратились 22 пассажира, после оказания медицинской помощи они были отпущены. Водитель автобуса госпитализирован", - говорится в сообщении.