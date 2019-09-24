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РИА Новости

СК назвал возможную причину гибели четверых бездомных в Чебоксарах

08:31 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Следователи в Чебоксарах предполагают, что четверо бездомных могли погибнуть в шалаше от отравления угарным газом, обстоятельства гибели устанавливаются, сообщает следственное управление СК по Чувашии.
Ранее в МЧС РИА Новости рассказали, что в ночь на вторник четверо бездомных сгорели в самодельном шалаше в садовом товариществе "Дружба" в Чебоксарах. СК отмечает, что после тушения огня на месте происшествия обнаружены останки трех мужчин и одной женщины, их личности устанавливаются. По предварительным данным, они вели бродяжнический образ жизни.
"Проводится доследственная проверка, следователи и криминалисты СУ СК России по Чувашской республике устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следствие проверяет разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские и генетические.
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ЧебоксарыПроисшествия
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