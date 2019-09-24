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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла согласилась на присутствие в стране двух представителей УВКПЧ ООН

05:22 24.09.2019 (обновлено: 08:18 24.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правительство Венесуэлы подписали меморандум, предусматривающий постоянное присутствие в стране двух сотрудников организации.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет недавно посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что доклад "полон лжи, манипуляций, фальшивых данных".
"Документ о сотрудничестве обеспечивает основу для постоянного диалога с целью заключения в будущем соглашения о создании в Венесуэле странового офиса (Управления Верховного комиссара) ООН по правам человека". Отмечается, что меморандум также направлен на "защиту прав человека в Венесуэле".
Кроме того, меморандум "обеспечивает постоянное присутствие в стране команды из двух представителей" УВКПЧ ООН.
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"Я и мой офис полны решимости тесно сотрудничать с властями и организациями гражданского общества с целью поощрения и защиты прав человека и основополагающих свобод в стране", - заявила Бачелет.
Меморандум, подписанный 20 сентября Бачелет и главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, будет действовать на протяжении года.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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