Венесуэла согласилась на присутствие в стране двух представителей УВКПЧ ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и правительство Венесуэлы подписали меморандум, предусматривающий постоянное присутствие в стране двух сотрудников организации.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет недавно посетила Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции. В докладе по итогам визита она заявила, что в республике нарушаются базовые права и свободы, однако отметила, что страна готова к сотрудничеству в сфере прав человека. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что доклад "полон лжи, манипуляций, фальшивых данных".

"Документ о сотрудничестве обеспечивает основу для постоянного диалога с целью заключения в будущем соглашения о создании в Венесуэле странового офиса (Управления Верховного комиссара) ООН по правам человека". Отмечается, что меморандум также направлен на "защиту прав человека в Венесуэле".

Кроме того, меморандум "обеспечивает постоянное присутствие в стране команды из двух представителей" УВКПЧ ООН.

"Я и мой офис полны решимости тесно сотрудничать с властями и организациями гражданского общества с целью поощрения и защиты прав человека и основополагающих свобод в стране", - заявила Бачелет.

Меморандум, подписанный 20 сентября Бачелет и главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, будет действовать на протяжении года.