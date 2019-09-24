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РИА Новости

МЧС начало восстановительные работы в подтопленном Комсомольске-на-Амуре

05:13 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Спасатели начали восстановительные работы на освободившихся от воды территориях подтопленного Комсомольска-на-Амуре, сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
"В Комсомольске-на-Амуре специалисты МЧС России приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. По состоянию на 08.00… (01.00 мск) 24 сентября 2019 года уровень реки Амур у города Комсомольска-на-Амуре составляет 740 сантиметров. За прошедшие сутки он опустился на 14 сантиметров. Остаются подтопленными 322 жилых дома и 861 приусадебный участок. От воды освобождаются как дома, попавшие в зону воздействия амурского паводка, так и подтопленные грунтовыми и дождевыми водами", - говорится в сообщении.
На освободившейся от воды территории идут аварийно-восстановительные работы. Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России помогали местным жителям в расчистке подворий, ливневых стоков. Они помогали выносить пришедшую в негодность от паводковой воды мебель, обшивку стен и пола.
За время работы было вывезено четыре самосвала с мусором, это порядка 50 кубометров. Спасатели разбирают и вывозят временные дамбы. Продолжается откачка воды. Спасатели и сотрудники МВД России остаются в подтопленных районах для безопасности и охраны общественного порядка.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Вчера, 09:24РИА Новости
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В пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. Во время наводнения 2013 года уровни составляли 808 и 912 сантиметров соответственно. По предварительным оценкам, нанесен ущерб в 990 миллионов рублей.
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МЧС РФРоссияХабаровский крайПроисшествия
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