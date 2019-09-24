Участники "Пакта Рио" не обсуждали на встрече вторжение в Венесуэлу

БОГОТА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо заявил по итогам встречи стран "Пакта Рио" в Нью-Йорке, что вопрос вторжения в Веннсуэлу не стоял.

В Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио", на которой предполагалось обсудить, какие меры в рамках договора могут быть задействованы в отношении Венесуэлы. До этого, 18 сентября, госдепартамент США сообщил, что вместе с союзниками активирует действие договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.

"В ходе встречи не было дискуссии о военной интервенции в Венесуэлу, мы обсуждали проект резолюции, который в итоге был принят", - заявил Трухильо журналистам.

По итогам встречи страны-участницы решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.

"Идентифицировать людей и организации, связанные с (правительством) Николаса Мадуро, которые занимаются незаконной деятельностью по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, терроризму и его финансированию и связаны с сетями транснациональной организованной преступности, с тем, чтобы использовать все имеющиеся меры расследования, преследования в судебном порядке, выдачи и наказания виновных, обеспечить заморозку их активов, находящихся на территориях государств-участников соглашения", - отмечается в заявлении.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу, это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор.