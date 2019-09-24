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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Участники "Пакта Рио" не обсуждали на встрече вторжение в Венесуэлу

04:27 24.09.2019 (обновлено: 04:51 24.09.2019)
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© AP Photo / Polfoto, Kim NielsenГлава МИД Колумбии Карлос Трухильо
Глава МИД Колумбии Карлос Трухильо
© AP Photo / Polfoto, Kim Nielsen
Глава МИД Колумбии Карлос Трухильо
БОГОТА, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо заявил по итогам встречи стран "Пакта Рио" в Нью-Йорке, что вопрос вторжения в Веннсуэлу не стоял.
В Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио", на которой предполагалось обсудить, какие меры в рамках договора могут быть задействованы в отношении Венесуэлы. До этого, 18 сентября, госдепартамент США сообщил, что вместе с союзниками активирует действие договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.
"В ходе встречи не было дискуссии о военной интервенции в Венесуэлу, мы обсуждали проект резолюции, который в итоге был принят", - заявил Трухильо журналистам.
По итогам встречи страны-участницы решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.
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"Идентифицировать людей и организации, связанные с (правительством) Николаса Мадуро, которые занимаются незаконной деятельностью по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, терроризму и его финансированию и связаны с сетями транснациональной организованной преступности, с тем, чтобы использовать все имеющиеся меры расследования, преследования в судебном порядке, выдачи и наказания виновных, обеспечить заморозку их активов, находящихся на территориях государств-участников соглашения", - отмечается в заявлении.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу, это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГосударственный департамент СШАВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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