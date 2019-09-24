В МИД Испании призвали к конструктивному подходу в отношении Венесуэлы

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Граждане Венесуэлы имеют суверенное право выбирать собственного президента, другие страны могут лишь способствовать проведению диалога внутри страны, заявил РИА Новости государственный секретарь Испании по международному сотрудничеству, Ибероамерике и Карибам Хуан Пабло де Лаиглесиа.

"Не нам ставить или отстранять президентов и правительства. Что мы можем делать извне, так это помогать создавать условия для переговоров, придерживаться конструктивного подхода во всех сложных переговорах, в которых мы можем сыграть конструктивную роль, чтобы помочь им говорить", - заявил он.