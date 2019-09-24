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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД Испании призвали к конструктивному подходу в отношении Венесуэлы

04:04 24.09.2019 (обновлено: 04:52 24.09.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Граждане Венесуэлы имеют суверенное право выбирать собственного президента, другие страны могут лишь способствовать проведению диалога внутри страны, заявил РИА Новости государственный секретарь Испании по международному сотрудничеству, Ибероамерике и Карибам Хуан Пабло де Лаиглесиа.
"Не нам ставить или отстранять президентов и правительства. Что мы можем делать извне, так это помогать создавать условия для переговоров, придерживаться конструктивного подхода во всех сложных переговорах, в которых мы можем сыграть конструктивную роль, чтобы помочь им говорить", - заявил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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