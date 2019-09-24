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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Испанский дипломат заявил, что Россия может смягчить кризис в Венесуэле

04:01 24.09.2019 (обновлено: 04:52 24.09.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании
ООН, 24 сен – РИА Новости. Россия может смягчить существующий кризис в Венесуэле и сыграть конструктивную роль в переговорах между венесуэльцами, заявил РИА Новости генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа.
"Я думаю, что, конечно, у них (России) есть определенная роль - они могут смягчить ситуацию, они могут поговорить с друзьями и они могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами. Они, безусловно, могут сыграть конструктивную роль", - заявил де Лаиглесиа на полях Генассамблеи ООН.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроООНРоссияСШАВ мире
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