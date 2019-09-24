Испанский дипломат заявил, что Россия может смягчить кризис в Венесуэле

ООН, 24 сен – РИА Новости. Россия может смягчить существующий кризис в Венесуэле и сыграть конструктивную роль в переговорах между венесуэльцами, заявил РИА Новости генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа.

"Я думаю, что, конечно, у них (России) есть определенная роль - они могут смягчить ситуацию, они могут поговорить с друзьями и они могут сыграть конструктивную роль для согласованного решения между венесуэльцами. Они, безусловно, могут сыграть конструктивную роль", - заявил де Лаиглесиа на полях Генассамблеи ООН.