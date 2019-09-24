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РИА Новости

Регионы России увеличили объем финрезервов на случай крупных ЧС в 2019 году

03:17 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в 2019 году увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 3%, превысив 91 миллиард рублей, сообщает МЧС РФ.
"Во втором квартале 2019 года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 91,556 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 2,984 миллиарда рублей (плюс 3,37%)", - говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что самый большой резерв финансовых ресурсов имеет Москва - 60 миллиардов рублей, или 65,5% от суммарного объема по стране. Далее идут Татарстан (5,61 миллиарда рублей), Башкирия (3,36 миллиарда рублей), Ростовская область (3,01 миллиарда рублей) и Краснодарский край (2,63 миллиарда рублей). Наименьшие денежные запасы на случай ЧС пока имеют Еврейская автономная область (9,3 миллиона рублей) и Хакасия (9,9 миллиона рублей).
"В два и более раза увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы финансовых резервов в Забайкальском крае, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Амурской, Белгородской, Воронежской, Пензенской, Саратовской областях, Еврейской автономной области", - отмечается в документе.
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По данным МЧС РФ, во втором квартале 2019 года российские регионы израсходовали 8,54 миллиарда рублей из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению.
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МЧС РФРоссияБезопасностьЭкономика
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