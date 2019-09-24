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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Страны "Пакта Рио" решили ввести санкции против ряда компаний Венесуэлы

02:44 24.09.2019 (обновлено: 04:52 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен – РИА Новости. Страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи 23 сентября решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.
В понедельник в Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц так называемого "Пакта Рио", на которой предполагалось обсудить, какие меры в рамках договора могут быть задействованы в отношении Венесуэлы. Восемнадцатого сентября госдепартамент США сообщил, что вместе с союзниками активирует действие договора о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне.
"Идентифицировать людей и организации, связанные с (правительством) Николаса Мадуро, которые занимаются незаконной деятельностью по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, терроризму и его финансированию и связаны с сетями транснациональной организованной преступности, с тем, чтобы использовать все имеющиеся меры расследования, преследования в судебном порядке, выдачи и наказания виновных, обеспечить заморозку их активов, находящихся на территориях государств-участников соглашения", - отмечается в заявлении.
Это также касается и высокопоставленных лиц, которые могли быть связаны с коррупционными действиями и серьезным нарушением прав человека.
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Органам финансовой разведки стран-участниц "Пакта Рио" поручается составить списки таких лиц. Также будет создана целая сеть из представителей финансовых структур и органов госбезопасности, которые будут сотрудничать в части выявления лиц и организаций, подлежащих санкциям.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГосударственный департамент СШАМоскваРоссияСШАБезопасностьВ мире
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