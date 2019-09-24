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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Соцпартия Венесуэлы присоединится к работе оппозиционной Нацассамблеи

01:53 24.09.2019 (обновлено: 04:53 24.09.2019)
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© AFP 2019 / Juan BarretoОппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи
Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи
© AFP 2019 / Juan Barreto
Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи. Архивное фото
КАРАКАС, 24 сен - РИА Новости. Депутаты правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) вернутся к работе в Национальной ассамблее, большинство в которой принадлежит оппозиции, сообщил РИА Новости парламентарий Эктор Родригес.
"Завтра (во вторник) мы вновь присоединимся к работе Национальной ассамблеи", - сказал он
Представители правящей партии Венесуэлы 16 сентября созвали национальный диалог с участием ряда политических партий. В переговорах участвовали оппозиционные партии "Движение за социализм", "Изменимся", "Поступательное развитие", "Решения". Среди достигнутых соглашений - возвращение PSUV в Национальную ассамблею, освобождение заключенных, защита региона Эссекибо, осуждение санкций и требование об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.
Работой Национальной ассамблеи руководит группа политиков во главе с Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой государства. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного президенту Николасу Мадуро Национального учредительного собрания. Следующие выборы депутатов Нацассамблеи назначены на декабрь 2020 года.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
01:40Попытка госпереворота в Венесуэле
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроРоссияСШАВ мире
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