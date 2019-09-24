Соцпартия Венесуэлы присоединится к работе оппозиционной Нацассамблеи

КАРАКАС, 24 сен - РИА Новости. Депутаты правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) вернутся к работе в Национальной ассамблее, большинство в которой принадлежит оппозиции, сообщил РИА Новости парламентарий Эктор Родригес.
"Завтра (во вторник) мы вновь присоединимся к работе Национальной ассамблеи", - сказал он
Представители правящей партии Венесуэлы 16 сентября созвали национальный диалог с участием ряда политических партий. В переговорах участвовали оппозиционные партии "Движение за социализм", "Изменимся", "Поступательное развитие", "Решения". Среди достигнутых соглашений - возвращение PSUV в Национальную ассамблею, освобождение заключенных, защита региона Эссекибо, осуждение санкций и требование об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.
Работой Национальной ассамблеи руководит группа политиков во главе с Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой государства. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного президенту Николасу Мадуро Национального учредительного собрания. Следующие выборы депутатов Нацассамблеи назначены на декабрь 2020 года.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.