Соцпартия Венесуэлы присоединится к работе оппозиционной Нацассамблеи

Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи. Архивное фото

Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи

КАРАКАС, 24 сен - РИА Новости. Депутаты правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) вернутся к работе в Национальной ассамблее, большинство в которой принадлежит оппозиции, сообщил РИА Новости парламентарий Эктор Родригес.

"Завтра (во вторник) мы вновь присоединимся к работе Национальной ассамблеи", - сказал он

Представители правящей партии Венесуэлы 16 сентября созвали национальный диалог с участием ряда политических партий. В переговорах участвовали оппозиционные партии "Движение за социализм", "Изменимся", "Поступательное развитие", "Решения". Среди достигнутых соглашений - возвращение PSUV в Национальную ассамблею, освобождение заключенных, защита региона Эссекибо, осуждение санкций и требование об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.

Работой Национальной ассамблеи руководит группа политиков во главе с Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой государства. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного президенту Николасу Мадуро Национального учредительного собрания. Следующие выборы депутатов Нацассамблеи назначены на декабрь 2020 года.