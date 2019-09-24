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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Международная контактная группа по Венесуэле проведет встречу в Брюсселе

01:40 24.09.2019 (обновлено: 04:53 24.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Представители Международной контактной группы по Венесуэле планируют провести встречу в Брюсселе 28-29 октября, заявила на полях Генассамблеи ООН директор ЕС по Северной и Южной Америке Эдита Хрда.
"В настоящий момент Международная контактная группа планирует, каким будет ответ, и планирует конференцию, которая состоится в Брюсселе 28 и 29 октября", - заявила Хрда.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Колумбия и ЕС договорились провести в Брюсселе конференцию по международному взаимодействию в отношении миграционного кризиса в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
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