Международная контактная группа по Венесуэле проведет встречу в Брюсселе

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Представители Международной контактной группы по Венесуэле планируют провести встречу в Брюсселе 28-29 октября, заявила на полях Генассамблеи ООН директор ЕС по Северной и Южной Америке Эдита Хрда.

"В настоящий момент Международная контактная группа планирует, каким будет ответ, и планирует конференцию, которая состоится в Брюсселе 28 и 29 октября", - заявила Хрда.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Колумбия и ЕС договорились провести в Брюсселе конференцию по международному взаимодействию в отношении миграционного кризиса в Венесуэле.