Международная контактная группа по Венесуэле проведет встречу в Брюсселе

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Представители Международной контактной группы по Венесуэле планируют провести встречу в Брюсселе 28-29 октября, заявила на полях Генассамблеи ООН директор ЕС по Северной и Южной Америке Эдита Хрда.
"В настоящий момент Международная контактная группа планирует, каким будет ответ, и планирует конференцию, которая состоится в Брюсселе 28 и 29 октября", - заявила Хрда.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Колумбия и ЕС договорились провести в Брюсселе конференцию по международному взаимодействию в отношении миграционного кризиса в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.