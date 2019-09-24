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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

01:23 24.09.2019
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 81 гектара, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили семь лесных пожаров на площади 17 гектаров.
"На 00.00 мск 24 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало 9 лесных пожаров на площади 81 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным, самые крупные пожары - в Томской области, там горит 51 гектар.
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20 сентября, 03:21РИА Новости
Эксперт рассказал о необходимых изменениях в предупреждении масштабных ЧС
При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы 17 лесных пожаров на площади 128 гектаров.
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Красноярский крайРоссияПроисшествия
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