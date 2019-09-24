Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 81 гектара, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили семь лесных пожаров на площади 17 гектаров.

"На 00.00 мск 24 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало 9 лесных пожаров на площади 81 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным, самые крупные пожары - в Томской области, там горит 51 гектар.