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РИА Новости

Франция, ФРГ и Британия призвали Иран соблюдать условия по "ядерной сделке"

00:48 24.09.2019
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© AP PhotoИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране . Архивное фото
ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совестном заявлении призвали Иран вернуться к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и начать переговоры по долгосрочным рамкам ядерной программы, вопросам региональной безопасности, включая ракетную программу.
Осудив нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии, лидеры трёх государств отметили, что это касается всех стран и повышает риск возникновения крупного конфликта. "Они напоминают о необходимости коллективных усилий в поддержку стабильности и региональной безопасности, включая поиск политического решения продолжающегося конфликта в Йемене", - говорится в коммюнике глав Франции, Германии и Великобритании, которое было распространено пресс-службой Елисейского дворца.
Лидеры трёх стран указывают, что это нападение также говорит о необходимости деэскалации в регионе посредством продолжающихся дипломатических усилий и обязательств всех сторон.
"В этой связи мы напоминаем о нашей неизменной приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), поддержанному Ираном 14 июля 2015 года и единодушно одобренному Советом Безопасности ООН. Мы вновь настоятельно призываем Иран пересмотреть свои решения о сокращении соблюдения соглашения и полностью выполнить свои обязательства", - отмечается в документе.
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Париж, Лондон и Берлин также призывают Тегеран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и его соглашения о всеобъемлющих гарантиях.
"Мы вновь заявляем о нашей убежденности в том, что для Ирана настало время принять переговоры по долгосрочным рамкам ядерной программы, а также по вопросам региональной безопасности, включая его ракетные программы и другие носители", - говорится в заявлении.
Лидеры Франции, Германии и Великобритании намерены продолжить дипломатические усилия, чтобы создать условия для диалога со всеми партнёрами, заинтересованными в деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке, в интересах сохранения мира и безопасности на базе заявления от 14 июля и выводов, сделанных по итогам саммита G7 в Биаррице.
"Мы призываем Иран вступать в такой диалог и воздержаться от новых провокаций и эскалации", - говорится в совестном коммюнике.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)G7ВеликобританияФранцияГерманияООНИранВ мире
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