Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии

В свою очередь иракский портал Baghdadtoday сообщает со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака, что в городе прогремел взрыв.

Подробностей произошедшего пока не приводится. При этом ливанский канал al-Mayadeen сообщает о якобы двух взрывах в иракской столице.

"Зеленая зона" - территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр - была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году, в мае этого года власти объявили об открытии "зеленой зоны". В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.