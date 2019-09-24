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РИА Новости

Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии

00:36 24.09.2019
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© AFP 2019 / Sabah ArarЭлектростанция в Багдаде
Электростанция в Багдаде
© AFP 2019 / Sabah Arar
ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
"Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, прозвучал сигнал воздушной тревоги в районе американского посольства", - передает телеканал.
В свою очередь иракский портал Baghdadtoday сообщает со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака, что в городе прогремел взрыв.
Подробностей произошедшего пока не приводится. При этом ливанский канал al-Mayadeen сообщает о якобы двух взрывах в иракской столице.
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"Зеленая зона" - территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр - была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году, в мае этого года власти объявили об открытии "зеленой зоны". В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.
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