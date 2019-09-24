Дума в Екатеринбурге примет окончательное решение по опросу о храме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Дума в Екатеринбурге во вторник примет окончательное решение о проведении опроса, в ходе которого будет определено место строительства храма святой Екатерины, сообщает парламент.

Опрос планируется провести 13 октября на 44 специальных пунктах. Рабочая группа в Екатеринбурге 20 сентября рекомендовала гордуме исключить из опроса одну из площадок, сократив таким образом список возможных мест размещения собора до двух.

Так, исключить рекомендуют площадку на пересечении улиц Белинского и Фурманова. В то же время в списке площадок предлагается оставить следующие: улица Горького, 17 – Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом.