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РИА Новости

Дума в Екатеринбурге примет окончательное решение по опросу о храме

00:34 24.09.2019
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© Архитектурная Студия ROCKФутуристический проект храма Святой Екатерины архитектурной студии Rock
Футуристический проект храма Святой Екатерины архитектурной студии Rock
© Архитектурная Студия ROCK
Футуристический проект храма Святой Екатерины архитектурной студии Rock
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Дума в Екатеринбурге во вторник примет окончательное решение о проведении опроса, в ходе которого будет определено место строительства храма святой Екатерины, сообщает парламент.
Опрос планируется провести 13 октября на 44 специальных пунктах. Рабочая группа в Екатеринбурге 20 сентября рекомендовала гордуме исключить из опроса одну из площадок, сократив таким образом список возможных мест размещения собора до двух.
Так, исключить рекомендуют площадку на пересечении улиц Белинского и Фурманова. В то же время в списке площадок предлагается оставить следующие: улица Горького, 17 – Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая, на них были задержаны около 100 человек. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма.
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
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В Екатеринбурге предложили оставить в опросе две площадки под храм
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургРоссияОбщество
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