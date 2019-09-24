США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска

Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"США приветствуют объявления генерального секретаря ООН о достижении соглашения между властями Сирии и (оппозиционной - ред.) Сирийской переговорной комиссии о формировании конституционного комитета...", - следует из распространенного заявления.

В госдепе назвали эту новость "обнадеживающим шагом".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.

Гутерреш еще 18 сентября заявил, что между всеми сторонами было достигнуто согласие по поводу состава конституционного комитета САР, велась работа по определению круга полномочий органа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.