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РИА Новости
Война в Сирии

США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

00:22 24.09.2019
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© REUTERS / Omar Sanadiki/File PhotoПлакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
© REUTERS / Omar Sanadiki/File Photo
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"США приветствуют объявления генерального секретаря ООН о достижении соглашения между властями Сирии и (оппозиционной - ред.) Сирийской переговорной комиссии о формировании конституционного комитета...", - следует из распространенного заявления.
В госдепе назвали эту новость "обнадеживающим шагом".
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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Гутерреш еще 18 сентября заявил, что между всеми сторонами было достигнуто согласие по поводу состава конституционного комитета САР, велась работа по определению круга полномочий органа.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииАнтониу ГутеррешСирияООНРоссияСШАВ мире
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