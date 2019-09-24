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РИА Новости

Дуда заявил, что США могут отменить визы для Польши еще перед Новым годом

00:01 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. США могут отменить визы для Польши еще перед Новым годом, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в понедельник в Нью-Йорке.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны отменяют визы для граждан Польши.
Отвечая на вопрос, когда поляки смогут путешествовать в США без виз, Дуда ответил: "Если удастся реализовать процедуру в меру быстро, то, может, на Рождество".
Рождество в католической Польше отмечается 25 декабря.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:24РИА Новости
США отменят визы для граждан Польши
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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