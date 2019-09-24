Дуда заявил, что США могут отменить визы для Польши еще перед Новым годом

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. США могут отменить визы для Польши еще перед Новым годом, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в понедельник в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос, когда поляки смогут путешествовать в США без виз, Дуда ответил: "Если удастся реализовать процедуру в меру быстро, то, может, на Рождество".