"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Президент Украины прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Его первая встреча с американским коллегой пройдет на фоне очередного предвыборного скандала, в эпицентре которого на этот раз оказался Киев. Почему Зеленский стал разменной монетой в игре Трампа и его конкурентов, разбиралось РИА Новости.

Поговорили о коррупции

Готовиться к этой встрече Зеленский начал, едва вступив в должность. В июле политики созвонились, и после стандартного обмена любезностями американский президент приступил к главному.

"Трамп призвал обновленную украинскую власть завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие Киева и Вашингтона", — сообщили в администрации Зеленского.

О каких конкретно коррупционных делах шла речь, не уточнялось.

"Оба лидера заявили, что с нетерпением ждут личной встречи", — прокомментировал разговор Белый дом, из чего в Киеве заключили: Зеленский Трампу понравился. А значит, Вашингтон окажет поддержку. В том числе и материальную.

"Рука Москвы" или Киева

Встретиться лидеры должны были в Варшаве еще три недели назад по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На подготовку рандеву Киев бросил все силы.

Зеленский заранее познакомился со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером, а в беседах с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель повторял, что возобновляет работу в Минской группе и нормандском формате. Европейским лидерам импонировал "политико-дипломатический путь" решения конфликта в Донбассе. И казалось, это упрочит позиции Зеленского перед встречей с хозяином Белого дома.

Но в августе Трамп внезапно отказался от военной помощи Украине, объяснив это тем, что модернизация украинской армии за счет США "бессмысленна" и "провоцирует Россию". Конгресс заподозрил тут "руку Москвы" и разблокировал помощь Киеву.

А когда Зеленский прибыл в Польшу, стало известно, что президента США там не будет. Все ограничилось свиданием с вице-президентом США Майком Пенсом. Но тот лишь повторил призыв "решительнее бороться с коррупцией". Чьей именно — вновь не уточнялось.

© AFP 2019 / Ukrainian Presidential Press Service Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс перед переговорами в Варшаве © AFP 2019 / Ukrainian Presidential Press Service Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс перед переговорами в Варшаве

"Джо Байден поступил бесчестно"

Конкретику в эти призывы внесли демократы, обвинившие администрацию Трампа в попытке устроить "украинское вмешательство" в предстоящие президентские выборы. И невольно Киев оказался в роли, которую на прошлых выборах играла Москва.

"Связаться по телефону с иностранным президентом, который ищет помощи США, и спрашивать его обо мне — это возмутительно, — заявил бывший вице-президент США Джо Байден, считающийся главным кандидатом на высший государственный пост от демократов. — Трамп знает, что на выборах я выбью его, как барабан. Поэтому он и злоупотребляет властью, пытаясь очернить меня".

Под "иностранным президентом" Байден имел в виду Зеленского. И не скрывал, что узнал о деталях того телефонного разговора из газет.

The New York Times и The Washington Post на прошлой неделе проинформировали, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону именно Байдена. И призывая расследовать коррупционные схемы, президент США имел в виду дело украинской газовой компании Burisma. Одним из фигурантов выступал сын Байдена Хантер. И Байден-старший, который несколько лет назад курировал украинское направление, приложил все силы для закрытия этого дела.

© AP Photo / Charles Dharapak Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 © AP Photo / Charles Dharapak Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009

Теперь Трамп, по версии его критиков, пользуясь неопытностью Зеленского и его желанием подружиться с США, пытается возобновить расследование против Burisma. Его цель — найти компромат на Байдена-младшего, чтобы использовать в предвыборной борьбе против Байдена-старшего.

"В угоду политической выгоде глава Белого дома подталкивает украинцев к подрыву верховенства закона", — написал в твиттере разгневанный бывший вице-президент.

Если расследование конгресса докажет, что Трамп превысил полномочия, Байден готов добиваться импичмента. Сам Трамп назвал разгоревшийся скандал очередной "охотой на ведьм".

"Джо Байден поступил бесчестно. Он сказал, что не отдаст миллиарды долларов Украине, пока власти не уволят прокурора (Виктора Шокина. — Прим. ред.), который вел дело его сына", — подчеркнул Трамп.

Зеленский, надеявшийся на конструктивный диалог с президентом США в Нью-Йорке, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, расследование в отношении газовой компании велось при Петре Порошенко. С другой — это явно не тот сценарий американо-украинской дружбы, на который рассчитывал "Зе". Во всяком случае, пока он никак не прокомментировал скандал.

© AP Photo / John Bazemore Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте © AP Photo / John Bazemore Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте

Уходящая натура

Проживающий в США специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров полагает, что история вокруг украинской газовой компании не повлияет на сотрудничество Киева и Вашингтона, оставшись сугубо внутриполитической.

"В стане Демократической партии нет согласия по поводу единого кандидата на выдвижение в президенты. Байден считается фаворитом, но это, скорее, от безысходности. Претендента, устраивающего всех, нет. Но демократы понимают, что и Байден — устаревший типаж политика", — рассуждает эксперт.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Женщина держит флаг Украины перед посольством США в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Женщина держит флаг Украины перед посольством США в Киеве

Он полагает, что The New York Times и The Washington Post, общепризнанный рупор демократов, специально разожгли интерес к бывшему вице-президенту. Скандал хоть как-то оживил фигуру Байдена.