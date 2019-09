"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей

Поговорили о коррупции

"Рука Москвы" или Киева

"Джо Байден поступил бесчестно"

The New York Times и The Washington Post на прошлой неделе проинформировали, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону именно Байдена. И призывая расследовать коррупционные схемы, президент США имел в виду дело украинской газовой компании Burisma. Одним из фигурантов выступал сын Байдена Хантер. И Байден-старший, который несколько лет назад курировал украинское направление, приложил все силы для закрытия этого дела.