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РИА Новости
Культура

Итоги "Эмми": кто и в чем обошел "Игру престолов"

08:00 24.09.2019 (обновлено: 08:07 24.09.2019)
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© Amazon Studios (2017 — …)Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Кадр из сериала Удивительная миссис Мейзел
© Amazon Studios (2017 — …)
Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Церемония вручения премии "Эмми" приковывает к себе внимание в США ничуть не меньше, чем "Оскар". Вот только самое интересное происходит вовсе не в кадре, а за кадром — именно там, в технических номинациях, становится понятно, как будет развиваться киноискусство. Почему "Игра престолов" — не такой уж абсолютный чемпион и кто действительно определяет тренды — в материале РИА Новости.

Чем "Эмми" показательнее "Оскара"

В случае с "Эмми" речь идет именно о киноискусстве, поскольку стриминговые сервисы сегодня окончательно заменили традиционные каналы. И выборка на "Эмми" куда показательней, чем оскаровская гонка — потому что в кино мы не ходим каждый день, а вот контент на планшете, телефоне или телевизоре потребляем постоянно.
В этом году три гиганта сошлись в волнующей схватке: HBO, Netflix и Amazon. У каждого — свое оружие, свои сильные стороны и свои козыри. Казавшийся непобедимым Netflix (он одним из первых отважился на производство собственного сериального и полнометражного контента) гонку проиграл. Но это если судить по количеству статуэток: "Игра престолов" и "Чернобыль" унесли не в пример больше, тут у HBO не оставалось конкурентов. Но с точки зрения удержания тренда развития индустрии Netflix по-прежнему впереди. И вот почему.

Кто в тренде

© Netflix, 2019Кадр из сериала "Матрешка" (2019)
Кадр из сериала Матрешка(2019)
© Netflix, 2019
Кадр из сериала "Матрешка" (2019)
Netflix добрался до удачного финиша с четырьмя продуктами, но невероятно ценными. Сериалы "Озарк" и "Матрешка" — это, по сути, новый взгляд на криминальный жанр, на то, как можно снять историю о преступлениях или о шпионах, где, казалось бы, невозможно не скатиться в штампы. В "Озарке" — отличный ход с ироничным Джейсоном Бейтменом, выступающим не только как исполнитель главной роли, но и как режиссер. То же случилось и с "Матрешкой", там упор был на отличную картинку.
© Netflix, 2018Кадр из сериала "Черное зеркало: Брандашмыг" (2018)
Кадр из сериала Черное зеркало: Брандашмыг(2018)
© Netflix, 2018
Кадр из сериала "Черное зеркало: Брандашмыг" (2018)
Ну и в футуристике Netflix пока довольно сложно догнать. Речь не только о достойно награжденном сериале "Любовь, смерть и роботы", но и о "Брандашмыге", рождественском эпизоде "Черного зеркала", который выдал зрителю невероятную свободу, позволив самому выбирать, по какому пути пойдет развитие сюжета. За интерактивными фильмами стоит совершенно новый рынок, и Netflix на нем уже обосновался. Можно и призами пожертвовать во славу будущей прибыли.

Актуальная история

© Amazon Studios (2017 — …)Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Кадр из сериала Удивительная миссис Мейзел
© Amazon Studios (2017 — …)
Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Amazon великолепно выступил с одним из лучших сериалов сезона. "Удивительная миссис Мейзел" — трогательная, ироничная, сатирическая история о женщине, которая делает себе карьеру стендап-комика, вовсе не собираясь выходить на сцену, история о том, как из домохозяйки проклевывается острая на язык фурия (добавим сюда еще и отличный еврейский юмор). Это и торжество "феминизма с человеческим лицом", и просто хорошо сочиненная, невероятно вкусно снятая сказка. И да, сегодня есть потребность именно в таких сказках, а не только в приторной патоке.

Почему успех "Игры престолов" относительный

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
Кадр из сериала "Игра престолов"
Что же касается успеха "Игры престолов", то он весьма относительный: сериал не получил ни одной актерской статуэтки, за исключением приза, ушедшего Питеру Динклейджу. Да, "Игра престолов" — это зрелищный и мощный технический проект, но вот призы достаются, слава Богу, живым актерам, а не нарисованным драконам. И тут — следим за номинацией актеров второго плана! — статуэтки снова уходят к "Миссис Мейзел".

Чернобыльская тень

Конечно, "Чернобыль" от HBO стал еще одним важным прорывом прошлого года, и статуэтки, которые достались этому проекту HBO, тоже стопроцентно показательны: сериал, как и "Игра престолов", пролетел мимо актерских номинаций, но честно взял свои технические призы и награду за лучший драматический мини-сериал. И это понятно: "Чернобыль" — история, которая держится на своем четком внутреннем пафосе, но вовсе не на актерских работах.

Страсти по Джексону

© AP Photo / Rusty KennedВыступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
© AP Photo / Rusty Kenned
Скандальный фильм от HBO — "Покидая Неверленд" — получил приз за лучший документальный проект, и это интересный показатель. Жанр "нон-фикшен" раскрывается фильмом о секс-скандале с участием Майкла Джексона, фильмом, где обвиняемой стороне не предоставлено ни слова, где оспариваются результаты давно прошедшего суда. И это, с одной стороны, выдающееся произведение (с режиссерской точки зрения фильм сделан блестяще), а с другой — навевает довольно грустные мысли о том, что перед массовым общественным осуждением сегодня не устоит никто. Даже такая глыба, как Майкл Джексон.

То, что не на виду

Самое важное, как водится, скрыто от массового зрителя: призы за большую часть номинаций не вручают на торжественной церемонии, но именно они-то и определяют, куда движется индустрия. Призы за дизайн титров (естественно, ушедший к "Игре престолов"), за грим (где одну из статуэток получил "Фосси/Вердон" с великолепным портретным гримом) или за дизайн причесок (доставшийся в том числе тоже "Миссис Мейзел") — это именно те тонкости, из которых складывается современная киноиндустрия, и без этих, казалось бы, проходных вещей качественный продукт невозможен. В этих номинациях большая часть призов досталась HBO и Amazon, в то время как Netflix получил преимущество в номинациях, связанных с операторской работой.

Зри в корень

Ну и последнее. Борьбу трех гигантов мы видели в последний раз. На "Эмми" 2020 года к гонке подключатся новые стриминговые платформы — главные козыри явно будут у запускаемого в ноябре Disney+, где уже заявлено такое, что страсти "Игры престолов" покажутся нам детскими сказками (чего стоят сериалы по вселенной "Звездных войн" и Marvel). Но главные тренды "Эмми" расставляет предельно четко. Хотите знать, куда движется индустрия? Смотрите, кто получил технические номинации.
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КультураКино и сериалыHBONetflix
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