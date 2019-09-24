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РИА Новости
Туризм

Власти Антальи планируют ввести единый тариф на проезд в такси

10:44 24.09.2019 (обновлено: 10:45 24.09.2019)
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© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция
© Fotolia / timur13
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Власти Антальи планируют ввести единый тариф для такси для всех районов города. Они надеются, что благодаря нововведению туристы будут чаще выезжать из отелей в магазины, развлекательные центры и рестораны, сообщает АТОР.
Мэр Антальи Мухиттин Бёчек заявил о намерениях положить конец применению разных тарифов на проезд в такси в разных районах города.
"Больше не будет разных тарифов, в зависимости от удаленности района. Например, турист из аэропорта едет в Кадрие за 250 лир (около 2800 рублей). Но когда тот же турист едет из Кадрие в аэропорт, то поездка ему обходится уже 350 лир (почти четыре тысячи рублей). Мы намерены положить конец такой практике", – заявил Бёчек.
По его словам, в ближайшей перспективе единый тариф за километраж будет введен во всех районах Антальи. По словам мэра, такая ценовая "прозрачность" на услуги такси должна стать стимулом для туристов чаще покидать отель, чтобы отправиться на шопинг или на прогулку в город. Недобросовестных таксистов обещают наказывать штрафами и лишать лицензий.
Особенно дорого сейчас обходится туристам проезд из Кемера и Белека. Из аэропорта Антальи за каждые 10 километров дороги при поездке в Кемер и Белек взимается 40 турецких лир (около 450 рублей).
Трансфер из отеля в аэропорт из этих курортных поселков стоит уже в 66 лир за каждый 10 километров (745 рублей). Расстояние между аэропортом и Кемером - около 50 километров. Таким образом, за дорогу в аэропорт турист платит не менее 200 лир (2 250 рублей), обратно – не менее 330 лир (3 700 рублей).
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