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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как туристы относятся к покупке путевок в рассрочку

10:52 24.09.2019 (обновлено: 10:54 24.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа туров в Турцию
Продажа туров в Турцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 60% российских туристов знают о возможности путешествовать в рассрочку, но лишь четверть пользовались такой услугой или готовы сделать это, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса опросили 1215 пользователей и выяснили, как они относятся к покупке путевок, авиабилетов или оплаты проживания в отеле в рассрочку и пользуются ли ей.
Больше половины (62%) опрошенных знают о такой возможности, при этом лишь 20,6% планируют обратиться к услуге, а 5% уже пробовали так путешествовать и остались довольны.
Называя причину отказа от поездок в рассрочку, на неудачный опыт ссылаются 2% респондентов, а 23,5% считают, что путешествовать можно только на накопленные средства — поездки в долг для них неприемлемы.
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