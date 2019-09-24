Эксперты рассказали, как туристы относятся к покупке путевок в рассрочку

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 60% российских туристов знают о возможности путешествовать в рассрочку, но лишь четверть пользовались такой услугой или готовы сделать это, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса опросили 1215 пользователей и выяснили, как они относятся к покупке путевок, авиабилетов или оплаты проживания в отеле в рассрочку и пользуются ли ей.
Больше половины (62%) опрошенных знают о такой возможности, при этом лишь 20,6% планируют обратиться к услуге, а 5% уже пробовали так путешествовать и остались довольны.
Называя причину отказа от поездок в рассрочку, на неудачный опыт ссылаются 2% респондентов, а 23,5% считают, что путешествовать можно только на накопленные средства — поездки в долг для них неприемлемы.