Предложение Джонсона о новой сделке с Ираном удивило его канцелярию

ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости заключения нового ядерного соглашения с Ираном вызвало удивление его собственной канцелярии, сообщает агентство Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости заключения нового ядерного соглашения с Ираном вызвало удивление его собственной канцелярии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

Ранее Джонсон, находящийся в Нью-Йорке, заявил, что необходимо новое международное соглашение с Ираном.

"Британия пытается собрать людей, снизить градус напряженности, предложить решение для Персидского залива. И я убежден, что какие бы ни были у вас претензии к старому ядерному соглашению с Ираном, наступило время двигаться дальше и заключить новое соглашение. Так что мы будем говорить с нашими европейскими и американскими друзьями, чтобы способствовать такому направлению мыслей", - сказал британский премьер.

Позднее агентство агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что офис премьера пояснил, что Великобритания по-прежнему поддерживает существующее соглашение и призывает Иран его соблюдать.

На просьбу РИА Новости прокомментировать расхождения между позицией премьера и позицией его собственной канцелярии представитель Даунинг-стрит лишь сказал: "Вы слышали, что сказал премьер-министр, более мы ничего сказать не можем".