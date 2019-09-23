Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T23:07Z
https://ria.ru/20190923/1559023213.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155792/47/1557924779_0:176:3076:1906_1036x0_80_0_0_b11ae81f305e436c75f5abb55f374b04.jpg
РИА Новости

Предложение Джонсона о новой сделке с Ираном удивило его канцелярию

23:07 23.09.2019
533
© REUTERS / Carlos BarriaПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Carlos Barria
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости заключения нового ядерного соглашения с Ираном вызвало удивление его собственной канцелярии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Джонсон, находящийся в Нью-Йорке, заявил, что необходимо новое международное соглашение с Ираном.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
17 сентября, 16:29РИА Новости
Главы МИД Ирана и Британии обсудили ситуацию в Йемене и ядерную сделку
"Британия пытается собрать людей, снизить градус напряженности, предложить решение для Персидского залива. И я убежден, что какие бы ни были у вас претензии к старому ядерному соглашению с Ираном, наступило время двигаться дальше и заключить новое соглашение. Так что мы будем говорить с нашими европейскими и американскими друзьями, чтобы способствовать такому направлению мыслей", - сказал британский премьер.
Позднее агентство агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что офис премьера пояснил, что Великобритания по-прежнему поддерживает существующее соглашение и призывает Иран его соблюдать.
На просьбу РИА Новости прокомментировать расхождения между позицией премьера и позицией его собственной канцелярии представитель Даунинг-стрит лишь сказал: "Вы слышали, что сказал премьер-министр, более мы ничего сказать не можем".
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
9 сентября, 09:47РИА Новости
Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
Между тем на заявление Джонсона уже положительно отреагировал Трамп, назвавший британского премьера своим другом и отметивший, что "поэтому он (Джонсон - ред.) и побеждает, поэтому он и будет успешным в Великобритании".
3133003
Обсудить 1
Борис ДжонсонВеликобританияИранВ мире
Рекомендуем
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Госдепе не поверили, что хуситы могли нанести удар по саудовским НПЗ
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Беженцы в Кале во Франции
Пять стран ЕС разработали новую схему распределения спасенных мигрантов
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Нью-Йорке. 23 сентября 2019
Трамп раскрыл детали отправки в Польшу американских военных
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
Президент Дональд Трамп
Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп
США отменят визы для граждан Польши
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
"Совет Европы — не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США оценили потери Ирана от нефтяных санкций в 50 миллиардов долларов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии отказался выступить на саммите по климату в Нью-Йорке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Зампосла США вызвали в МИД из-за невыдачи виз части делегации на ГА ООН
12:35Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели
12:35Лебедев назвал обсуждения законности приговора Устинову преждевременными
12:32В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Украины установить морскую границу с Россией
Лента новостейМолния