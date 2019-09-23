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РИА Новости

Трамп и премьер Пакистана обсудили пути урегулирования разногласий с Индией

23:00 23.09.2019
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили в понедельник в Нью-Йорке пути разрешения разногласий страны с Индией, сообщили в Белом доме.
"Они обсудили пути деэскалации напряженности между Пакистаном и Индии, в том числе борьбу с терроризмом, важность индо-пакистанского диалога для разрешения разногласий между ними", - говорится в распространенном сообщении.
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Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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