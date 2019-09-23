Трамп и премьер Пакистана обсудили пути урегулирования разногласий с Индией

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили в понедельник в Нью-Йорке пути разрешения разногласий страны с Индией, сообщили в Белом доме.

"Они обсудили пути деэскалации напряженности между Пакистаном и Индии, в том числе борьбу с терроризмом, важность индо-пакистанского диалога для разрешения разногласий между ними", - говорится в распространенном сообщении.

Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.