В Свердловской области автомобиль наехал на двух братьев-подростков

"Режевским межрайонным следственным отделом регионального СКР организована доследственная проверка по сообщению о причинении телесных повреждений двоим несовершеннолетним в результате наезда на них автомашины", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, в понедельник около 18.00 (16.00 мск) в районе перекрестка улиц Свердлова и Зеленая в городе Реж произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин - Hyundai и "Нива". В результате инцидента одна из машин наехала на двух прохожих - братьев 2004 и 2006 годов рождения. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.