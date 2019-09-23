В Свердловской области автомобиль наехал на двух братьев-подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Автомобиль в понедельник в городе Реж Свердловской области наехал на двух братьев-подростков, организована доследственная проверка, сообщает СУСК по региону.
"Режевским межрайонным следственным отделом регионального СКР организована доследственная проверка по сообщению о причинении телесных повреждений двоим несовершеннолетним в результате наезда на них автомашины", - говорится в сообщении.
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Согласно предварительным данным, в понедельник около 18.00 (16.00 мск) в районе перекрестка улиц Свердлова и Зеленая в городе Реж произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин - Hyundai и "Нива". В результате инцидента одна из машин наехала на двух прохожих - братьев 2004 и 2006 годов рождения. Пострадавшие с травмами доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Опрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы, в том числе для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, уточняет СУСК.