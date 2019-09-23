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РИА Новости

Трамп появился на климатическом саммите ООН, который не планировал посещать

22:18 23.09.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на климатическом саммите ООН, который он изначально не планировал посещать.
Трамп пришел на сессию саммита и провел там около четверти часа, но не стал выступать. Трамп присутствовал на выступлениях премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые призвали к международным действиям в борьбе с изменением климата.
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Трампа поблагодарил за присутствие спецпосланник ООН по климату, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. При этом Блумберг иронически заметил, что услышанное на саммите может помочь Трампу формировать политику США по климату.
Первоначально Трамп планировал пропустить климатический саммит ООН, где многие страны были представлены первыми лицами. Вместо этого Трамп одновременно с саммитом проводил конференцию по религиозным свободам. США направили на саммит по климату чиновника сравнительно невысокого ранга Маршу Берникат. Она занимает пост первого зампомощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науке.
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