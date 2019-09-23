Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" транслируют на трех площадках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен – РИА Новости. Трансляция ключевых событий 14-го фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", который открылся в понедельник в Ростовской области, организовали на трех площадках, сообщил журналистам председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в понедельник в Ростовском академическом театре драмы имени Горького. Там прошел гала-концерт артистов, лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни и творческих коллективов.

"Мы работаем над расширением информационного охвата. В этом году впервые будет идти онлайн-трансляция ключевых мероприятий сразу на трех площадках: регионального телевидения, сайте правительства Ростовской области и на площадке белорусской стороны", - сказал Лескин, отметив, что таким образом, информационный охват расширится еще на несколько десятков тысяч человек.

Кроме того, по словам председателя комиссии парламентского собрания по соцполитике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елены Афанасьевой, ставится задача, во-первых, увеличивать территориальное присутствия участников из России и Белоруссии, а во-вторых, сделать так, чтобы они не повторялись. "Нужно добиться, чтобы о фестивале знали не только в Москве и Минске, но и, например, на Дальнем Востоке", - отметила она.

Мероприятия фестиваля пройдут до 27 сентября в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. Программа включает концерты, тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, патриотические акции, спортивные марафоны и товарищеский матч по футболу.