Премьер Чехии отказался выступить на саммите по климату в Нью-Йорке

ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что отказался от выступления на саммите по климату в Нью-Йорке, поскольку не хотел в обмен на это произносить некие амбициозные климатические обещания, которые большинство стран все равно не выполняет.

"Я не хотел в обмен на право выступить (на саммите по климату) произносить здесь некие амбициозные климатические обещания, в отличие от некоторых других государств, которые сегодня не выполняют даже обязательства, вытекающие из Парижских соглашений, но при этом будут обещать новые меры, хотя знают, что их тоже не выполнят. Чешская республика ведет себя ответственно, она является одной из небольшого числа стран, которые подписали Парижский договор и выполняют его", - сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.