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РИА Новости

Премьер Чехии отказался выступить на саммите по климату в Нью-Йорке

20:58 23.09.2019
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что отказался от выступления на саммите по климату в Нью-Йорке, поскольку не хотел в обмен на это произносить некие амбициозные климатические обещания, которые большинство стран все равно не выполняет.
"Я не хотел в обмен на право выступить (на саммите по климату) произносить здесь некие амбициозные климатические обещания, в отличие от некоторых других государств, которые сегодня не выполняют даже обязательства, вытекающие из Парижских соглашений, но при этом будут обещать новые меры, хотя знают, что их тоже не выполнят. Чешская республика ведет себя ответственно, она является одной из небольшого числа стран, которые подписали Парижский договор и выполняют его", - сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Участники 24-го Климатического саммита ООН по изменению климата
Вчера, 15:12РИА Новости
Парижское соглашение по климату
Бабиш в Нью-Йорке предполагает встретиться с рядом зарубежных лидеров. В частности, ранее он сообщил о намеченных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Андрей БабишНью-Йорк (город)В мире
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