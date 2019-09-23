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РИА Новости

Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов

20:12 23.09.2019 (обновлено: 10:37 24.09.2019)
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов обсудил с губернатором и мэром Антальи вопросы безопасности российских туристов, сообщила российская дипмиссия в понедельник.
"Посол России в Турции Алексей Ерхов провел встречи с губернатором и мэром Антальи Муниром Каралоглу и Мухиттином Бёджеком. Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов на турецких курортах, а также проблематика межрегионального взаимодействия", - говорится в сообщении российского посольства.
Ранее Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции". По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около 6 миллионов россиян.
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