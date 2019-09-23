Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов

"Посол России в Турции Алексей Ерхов провел встречи с губернатором и мэром Антальи Муниром Каралоглу и Мухиттином Бёджеком. Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью российских туристов на турецких курортах, а также проблематика межрегионального взаимодействия", - говорится в сообщении российского посольства.

Ранее Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции". По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России - в прошлом году Турцию посетили около 6 миллионов россиян.