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РИА Новости

Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике

19:57 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к обеду в детском саду
Подготовка к обеду в детском саду
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подготовка к обеду в детском саду. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Распространенная в соцсетях информация о том, что пищу детям в одном из детских садов Кирова готовил сантехник, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба городской администрации.
Сообщение о том, что функции повара в детском саду №63 выполняет слесарь-сантехник, было размещено в социальных сетях в конце прошлой недели и сопровождалось фотографией. Кроме того, речь шла о том, что якобы из этого детсада массово увольняются сотрудники.
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"Сегодня представители "Муниципального контроля" выехали в детский сад с проверкой. Информация, распространенная в социальных сетях, не соответствует действительности. Слесарь-сантехник в пищеблоке детского сада выполнял ремонт оборудования, в частности, конфорки основной плиты для приготовления пищи", - заявила замглавы администрации Кирова Лариса Копысова.
Она пояснила, что в один из дней на прошлой неделе детский сад №63 оказался без поваров - оба специалиста заболели, оформили больничные листы. И чтобы не прекращать работу детского сада, его руководителем было принято решение временно перевести на работу в пищеблок двух других сотрудников, имеющих соответствующие образование, опыт работы и допуск.
"То есть руководитель детского сада решила возникшую проблему, горячее питание детям было обеспечено в полном соответствии с нормативами и рационом. Слесарь-сантехник, безусловно, никакого участия в процессе приготовления пищи не принимал. Он выполнял работу по починке плиты и успешно справился с этой работой", - подчеркнула Копысова.
Заведующая детсадом Наталья Бакина добавила, что сейчас в пищеблоке работают четыре сотрудника. В ближайшее время один из поваров выйдет с "больничного", и тогда работники, которые были временно переведены в пищеблок, вернутся на свои рабочие места.
По поводу якобы существующих кадровых проблем в департаменте образования рассказали, что никаких массовых увольнений сотрудников не было и нет. Детсад работает в штатном режиме, во всех группах проходит полноценный учебный процесс.
Работник столовой-пекарни. Архивное фото.
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