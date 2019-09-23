Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Распространенная в соцсетях информация о том, что пищу детям в одном из детских садов Кирова готовил сантехник, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сообщение о том, что функции повара в детском саду №63 выполняет слесарь-сантехник, было размещено в социальных сетях в конце прошлой недели и сопровождалось фотографией. Кроме того, речь шла о том, что якобы из этого детсада массово увольняются сотрудники.

"Сегодня представители "Муниципального контроля" выехали в детский сад с проверкой. Информация, распространенная в социальных сетях, не соответствует действительности. Слесарь-сантехник в пищеблоке детского сада выполнял ремонт оборудования, в частности, конфорки основной плиты для приготовления пищи", - заявила замглавы администрации Кирова Лариса Копысова.

Она пояснила, что в один из дней на прошлой неделе детский сад №63 оказался без поваров - оба специалиста заболели, оформили больничные листы. И чтобы не прекращать работу детского сада, его руководителем было принято решение временно перевести на работу в пищеблок двух других сотрудников, имеющих соответствующие образование, опыт работы и допуск.

"То есть руководитель детского сада решила возникшую проблему, горячее питание детям было обеспечено в полном соответствии с нормативами и рационом. Слесарь-сантехник, безусловно, никакого участия в процессе приготовления пищи не принимал. Он выполнял работу по починке плиты и успешно справился с этой работой", - подчеркнула Копысова.

Заведующая детсадом Наталья Бакина добавила, что сейчас в пищеблоке работают четыре сотрудника. В ближайшее время один из поваров выйдет с "больничного", и тогда работники, которые были временно переведены в пищеблок, вернутся на свои рабочие места.