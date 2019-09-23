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РИА Новости

Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина

19:56 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Бакулина, подозреваемого в хищении госсредств при закупке бурового оборудования для компании "Черноморнефтегаз", следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
Бакулин 22 августа 2019 года был объявлен в международный розыск. По украинскому законодательству, расследование преступлений при отсутствии подозреваемого должно проходить по специальной процедуре – специального досудебного расследования, заочно. Такое разрешение предоставляет суд.
"Предоставить разрешение на осуществление в уголовном производстве …специального досудебного (заочного – ред.) расследования", - говорится в сообщении.
Бакулин в 2011 году занимал должность главы "Нафтогаза" Украины, чьей дочерней компанией тогда являлся "Черноморнефтегаз". По версии следствия, Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов.
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В 2011 году украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию. В 2014 году генпрокуратура возбудила уголовное дело о завладении государственными средствами при закупке бурового оборудования для "Черноморнефтегаза".
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