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РИА Новости

Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП

19:52 23.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров взять на контроль расследование двух смертельных ДТП, которые произошли в Одесской и Житомирской областях, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. По предварительным данным, погибли девять человек, четверо госпитализированы. Кроме того, девять человек погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области в воскресенье вечером.
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"Глава государства поручил кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в список приоритетов своей работы", - сообщила пресс-служба.
Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших в смертельных ДТП.
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Владимир ЗеленскийОдесская областьУкраинаВ мире
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