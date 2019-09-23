Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров взять на контроль расследование двух смертельных ДТП, которые произошли в Одесской и Житомирской областях, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Маршрутка и грузовик столкнулись в Одесской области Украины в субботу. По предварительным данным, погибли девять человек, четверо госпитализированы. Кроме того, девять человек погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области в воскресенье вечером.

"Глава государства поручил кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в список приоритетов своей работы", - сообщила пресс-служба.