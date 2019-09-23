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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор обсудил с главой Минтранса модернизацию аэропорта

19:38 23.09.2019
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 23 сен – РИА Новости. Модернизация аэропортового комплекса Тамбова играет важную роль в поддержании инвестиционного потенциала региона, а также развития Тамбовской области как крупного промышленного кластера, заявил глава области Александр Никитин в ходе рабочей встречи в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Проведение реконструкции аэропорта является одним из приоритетных проектов региональной власти, включенных в Стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года. Проектно-сметная документация на реконструкцию уже передана на государственную экспертизу", - приводит пресс-служба слова Никитина.

На встрече также обсуждались вопросы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тамбовской области, где идет масштабная дорожная кампания: в 2019 году будет отремонтировано более 30 километров дорог.
"Работы ведутся строго в соответствии с намеченными графиками. В настоящее время законтрактованы все из запланированных 13 объектов. Два объекта: автомобильная дорога Тамбов - Северный обход Тамбова и автомобильная дорога Моршанск-Пичаево уже полностью готовы", - сказал Никитин.
Губернатор региона Александр Никитин
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В пресс-службе добавили, что в рамках дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, на участке с 356 км по 386 км федеральной трассы Р-22 "Каспий" в 2019-2021 годах запланированы установка дополнительных дорожных знаков, комплексное обустройство пешеходных переходов, нанесение шумовых полос, а также установка информационных щитов, предупреждающих о приближении к аварийно-опасному участку.
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