Тамбовский губернатор обсудил с главой Минтранса модернизацию аэропорта

ТАМБОВ, 23 сен – РИА Новости. Модернизация аэропортового комплекса Тамбова играет важную роль в поддержании инвестиционного потенциала региона, а также развития Тамбовской области как крупного промышленного кластера, заявил глава области Александр Никитин в ходе рабочей встречи в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Проведение реконструкции аэропорта является одним из приоритетных проектов региональной власти, включенных в Стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года. Проектно-сметная документация на реконструкцию уже передана на государственную экспертизу", - приводит пресс-служба слова Никитина.

На встрече также обсуждались вопросы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тамбовской области, где идет масштабная дорожная кампания: в 2019 году будет отремонтировано более 30 километров дорог.

"Работы ведутся строго в соответствии с намеченными графиками. В настоящее время законтрактованы все из запланированных 13 объектов. Два объекта: автомобильная дорога Тамбов - Северный обход Тамбова и автомобильная дорога Моршанск-Пичаево уже полностью готовы", - сказал Никитин.