Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T19:25Z
https://ria.ru/20190923/1559019300.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:169:3044:1881_1036x0_80_0_0_fcc43a2eee06733a78aee22b0f175bf7.jpg
РИА Новости

Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов

19:25 23.09.2019
228
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России проводит тендер с максимальной стоимостью контракта 25 миллионов рублей на исследование текущей системы оценки вузов, а также разработку аналитического инструментария мониторинга их деятельности, следует из материалов на портале госзакупок.
"Комплексное исследование текущей системы оценки образовательных организаций высшего образования и разработка аналитического инструментария мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования", - говорится в заявке.
Исполнителя планируется определить в конце октября. Само исследование необходимо выполнить до конца года.
Девушка с дипломом
18 сентября, 23:16Навигатор абитуриента
В мировой рейтинг трудоустройства выпускников вошли 13 российских вузов
000000
Обсудить 0
МинобрнаукиРоссияОбщество
Рекомендуем
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
МГУ и Университет Хоккайдо открыли совместный центр в Москве
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал ратификацию Россией Парижского соглашения прекрасной новостью
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией
Лента
новостей
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе
Пожарная техника
На севере Москвы горит ангар на площади 300 квадратных метров
Техника МЧС РФ
МЧС подготовило проект о проверках пожарной безопасности детсадов и лагерей
Мясоперерабатывающий завод
Священнослужитель предостерег от употребления искусственного мяса в пост
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о реформе органов прокуратуры
Здание Совета Европы
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
На территории завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
Пакистан заявил о возможности импорта российского СПГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
19:06На севере Москвы потушили пожар в ангаре
19:04Телеканал NewsOne попросил ООН защитить свободу слова на Украине
19:03Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
19:00Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике
18:55На севере Москвы локализовали пожар в ангаре
18:54Путин планирует принять участие в заседании ВЕЭС в Ереване
18:52В ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки
18:51В Ставрополе детский магазин убрал из продажи фигурки Усамы бен Ладена
18:50В Челябинске трех человек госпитализировали после ДТП с двумя маршрутками
Лента новостейМолния