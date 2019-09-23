Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России проводит тендер с максимальной стоимостью контракта 25 миллионов рублей на исследование текущей системы оценки вузов, а также разработку аналитического инструментария мониторинга их деятельности, следует из материалов на портале госзакупок.