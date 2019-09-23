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РИА Новости
Война в Сирии

Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в республике

19:00 23.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом САР в Москве Риядом Хаддадом ближневосточную тематику с акцентом на ситуацию в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, Богданов принял посла Сирии в России по его просьбе.
"В ходе беседы была обсуждена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также затронут ряд практических вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийских торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в заявлении министерства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияРоссияВ мире
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