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РИА Новости

Пакистан заявил о готовности присоединиться к переговорам США с талибами

18:38 23.09.2019
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© AP Photo / Massoud HossainiАфганские военные во время столкновений с талибами
Афганские военные во время столкновений с талибами
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганские военные во время столкновений с талибами. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Присоединение Пакистана к переговорам США с радикальным движением "Талибан" об урегулировании в Афганистане могло бы иметь положительное влияние на их исход, заявил РИА Новости заместитель председателя Сената Пакистана Салим Мандвивалла.
"Пакистану следует сыграть роль в ситуации между Афганистаном и США, и позаботиться о том, чтобы эти переговоры (с талибами – ред.) продолжались и мы получили какой-то логический результат этих переговоров", - заявил Мандвивалла.
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По его мнению, Вашингтон и талибы должны пригласить Пакистан, Иран и другие ближневосточные страны присоединиться к переговорам, чтобы добиться прогресса на пути к соглашению.
Кроме того, Мандвивалла подчеркнул, что единственным путем урегулирования является продолжение диалога.
"Если они (переговоры - ред.) провалились в одном раунде, это не столь важно. Диалог должен продолжаться. Это - единственное решение", - добавил он.
Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" согласовали ранее проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса "Талибана" в Дохе мулла Абдулла Барадар.
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Ранее в Катаре были проведены девять раундов переговоров. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода войск США из Афганистана в обмен на гарантии неиспользования территории этой страны для нападения на США или другие государства. Афганское правительство в переговорах не участвует, хотя Вашингтон настаивает на том, что афганские власти должны содействовать окончательному урегулированию.
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