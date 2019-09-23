Пакистан заявил о готовности присоединиться к переговорам США с талибами

Афганские военные во время столкновений с талибами. Архивное фото

Афганские военные во время столкновений с талибами

© AP Photo / Massoud Hossaini Афганские военные во время столкновений с талибами

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Присоединение Пакистана к переговорам США с радикальным движением "Талибан" об урегулировании в Афганистане могло бы иметь положительное влияние на их исход, заявил РИА Новости заместитель председателя Сената Пакистана Салим Мандвивалла.

"Пакистану следует сыграть роль в ситуации между Афганистаном и США, и позаботиться о том, чтобы эти переговоры (с талибами – ред.) продолжались и мы получили какой-то логический результат этих переговоров", - заявил Мандвивалла.

По его мнению, Вашингтон и талибы должны пригласить Пакистан, Иран и другие ближневосточные страны присоединиться к переговорам, чтобы добиться прогресса на пути к соглашению.

Кроме того, Мандвивалла подчеркнул, что единственным путем урегулирования является продолжение диалога.

"Если они (переговоры - ред.) провалились в одном раунде, это не столь важно. Диалог должен продолжаться. Это - единственное решение", - добавил он.

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" согласовали ранее проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь Майк Помпео и руководитель политофиса "Талибана" в Дохе мулла Абдулла Барадар.