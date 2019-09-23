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РИА Новости

В Пакистане заявили, что нельзя загонять Иран в угол

18:28 23.09.2019 (обновлено: 19:08 23.09.2019)
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© AFP 2019 / Atta KenareТегеран
Тегеран
© AFP 2019 / Atta Kenare
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Любые обвинения против Ирана должны быть подкреплены вескими доказательствами, в противном случае они рискуют спровоцировать конфликт, который может распространиться не только на Ближний Восток, заявил РИА Новости заместитель председателя сената Пакистана Салим Мандвивалла.
"Я считаю, нельзя загонять Иран в угол. У Ирана, очевидно, есть свои союзники", - сказал Мандвивалла, подчеркнув, что у Пакистана очень хорошие отношения с Ираном.
Он добавил, что, не имея веских оснований, нельзя в чем-то обвинять Иран, особенно это касается США. По его словам, Вашингтону не следует "делать выводы без расследования", в противном случае он рискует повторить сценарий своего вмешательства в Ирак.
"Мы (мусульманские страны Ближнего Востока - ред.) не можем вести войну друг с другом. Это просто невозможно. Любая такая война очень опасна. Она может привести ко многим другим конфликтам, многим другим войнам. Она может распространиться" - подчеркнул Мандвивалла.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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