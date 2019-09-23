Православный храм в русском архитектурном стиле будет построен в Ливане

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В городе Захла в ливанской долине Бекаа заложен храм в русском архитектурном стиле в честь иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная радость", сообщает в понедельник отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Захла является единственным преимущественно католическим городом на Ближнем Востоке, она знаменита своими старыми церквями. Храм, который будет построен в русском стиле, станет четвертым православным храмом в городе.