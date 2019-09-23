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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православный храм в русском архитектурном стиле будет построен в Ливане

18:25 23.09.2019
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В городе Захла в ливанской долине Бекаа заложен храм в русском архитектурном стиле в честь иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная радость", сообщает в понедельник отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
Захла является единственным преимущественно католическим городом на Ближнем Востоке, она знаменита своими старыми церквями. Храм, который будет построен в русском стиле, станет четвертым православным храмом в городе.
"Чин освящения закладного камня совершил блаженнейший патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X вместе с председателем отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом и митрополитом Филиппопольским Нифоном, представителем патриарха Антиохийского при патриархе Московском и всея Руси", - отмечается в сообщении.
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Религия и мировоззрениеЛиванрелигия
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