Православный храм в русском архитектурном стиле будет построен в Ливане

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В городе Захла в ливанской долине Бекаа заложен храм в русском архитектурном стиле в честь иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная радость", сообщает в понедельник отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
Захла является единственным преимущественно католическим городом на Ближнем Востоке, она знаменита своими старыми церквями. Храм, который будет построен в русском стиле, станет четвертым православным храмом в городе.
"Чин освящения закладного камня совершил блаженнейший патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X вместе с председателем отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом и митрополитом Филиппопольским Нифоном, представителем патриарха Антиохийского при патриархе Московском и всея Руси", - отмечается в сообщении.